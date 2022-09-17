Врач назвал поражение почек и ЖКТ новыми симптомами COVID-19

К некоторым штаммам коронавируса сейчас стали относиться с менее серьезно чем раньше из-за того, что они начали казаться более безобидным. Однако специалист заверил, что это не так и назвал новые неожиданные симптомы, которые начали выявлять у пациентов.

Врач Александр Эдигер отметил, что в отделения интенсивной терапии продолжают поступать пациенты всех возрастов, в том числе и совсем маленькие. У многих поступивших наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта и почек. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Общественной Службой Новостей».

Подчеркивается, что бывают случаи тяжелой многократной диареи, которая может длиться более недели. Специалисты называют такое холероподобным синдромом с потерей больших количеств электролитов.

Эдигер рекомендовал инфицированным тщательно следить за общим состоянием и вовремя обращаться к врачу. Главным сигналами могут стать высокая температура и длительное расстройство желудка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что не все меры, на которые делался упор, спасали от коронавирусной инфекции. На основании ошибочных заключении эпидемиологи разрабатывали меры профилактики передачи инфекции.