В Тосненском районе знакомая отравила восьмиклассника неизвестным веществом

Под Петербургом подростка госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. По словам мальчика, он получил его от знакомой.

Как стало известно Gazeta.SPB, учащийся 8 класса попал в больницу ночью 16 сентября. Около 00:57 его забрали из своего дома, находящегося в поселке Тельмана Тосненского района.

У 15-летнего мальчика диагностировали отравление неустановленным веществом центрального депримирующего действия. В тяжелом состоянии подросток попал на больничную койку, но успел пояснить, что около 22:00 по месту жительства, находясь в ванной комнате, употребил неизвестно средство, которое получил от знакомой.

Пострадавший проживает в однокомнатной квартире месте с 34-летней мамой и ее 39-летним сожителем, а также с 69-летней бабушкой.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ребенок попал в больницу после того, как съел 4 таблетки лекарственного средства, вытащенного из сумки мамы.