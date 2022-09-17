Летом под Петербургом педофил вместе с сообщницей растлил двух девочек, приехавших на дачу

Летом под Петербургом педофил вместе с сообщницей растлил двух девочек, приехавших на дачу. Фото: Pxhere

Летом под Петербургом педофил вместе с сообщницей растлил двух девочек, приехавших на дачу. Фото: Pxhere

На юго-западе Санкт0Петербурге мужчина занимался растлением несовершеннолетних, но не один а вместе со своей 18-летней сообщницей, которая втиралась к детям в доверие и приводила их преступнику.

Как стало известно Gazeta.SPB, от рук злоумышленников летом уже пострадали две девочки 12 и 11 лет, но предполагается, что жертв может быть больше.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Волхова, работающий инспектором охраны труда на одном из портовых предприятий. Сейчас мужчина проживает в Кудрово.

По версии следствия с 1 по 31 августа злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетний. Как добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, своими жертвами педофил выбирал ребят, которые на летние каникулы переехали жить на дачу в одном из садоводств Ломоносовского района.

Отмечается, что сексуальные действия мужчины носили садистский характер. Предполагаемую сообщницу подозреваемого тоже поймали. Жительница поселка Большая Ижора знакомилась с детишками и завлекала их в соседний лес в заброшенное строение, за что ей полагались денежные выплаты от мужчины. Также она сама участвовала в насильственных действиях сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый и его сообщница задержаны. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге полиция обнаружила нетрезвую девочку, которая пояснила, что вступила в половое сношение с двумя неизвестными мужчинами.