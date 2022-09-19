В Петербурге молодого человека задержали за секс с 13-летней

Юноша попал в полицию за секс с 13-летней школьницей в Красносельском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в отдел полиции с заявлением пришла 35-летняя мать девочки. Она рассказала в беседе с полицейскими, что минувшим летом 18-летний парень занимался сексом с ее юной дочерью. Это происходило по обоюдному согласию в квартире подозреваемого на улице Коммунаров в Горелово.

Следственные органы по Красносельскому району сразу возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Молодого человека задержали вечером в воскресенье. Сегодня утром его поместили в изолятор временного содержания.

Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после драки со стрельбой на детской площадке в Петербурге спортсмена госпитализировали с травмами головы.