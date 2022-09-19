Полицейский скончался после лобового ДТП с грузовиком в Ленобласти

Большегруз врезался в служебный автомобиль ГИБДД в Гатчинском районе. Один полицейский скончался, второй пострадал.

Все произошло в понедельник 19 сентября на трассе «Петербург — Псков» в селе Никольское. Грузовик «Скания» вылетел на встречную полосу и врезался в машину дорожной полиции по Гатчинскому району. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пострадали два сотрудника полиции, которые были в служебном автомобиле. Оба были госпитализированы, но выжил только один из них. 25-летний полицейский скончался в больнице. У второго тяжелые травмы.

Водитель большегруза не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку, все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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