Подвыпивший подросток на мотоцикле устроил ДТП под Ломоносовом

В Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись два мотоциклиста, один из которых — пьяный подросток.
Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 22:45 на автодороге «Ропша — Марьино». Подросток 16-ти лет ехал на чужом мотоцикле и при развороте нарушил дорожную разметку. В результате он столкнулся с попутным мотоциклом MOGO.
Оба мотоциклиста получили травмы средней степени тяжести. У юного водителя также учуяли запах алкоголя.
Второму участнику аварии 18 лет. Водительского удостоверения у него нет, а мотоцикл тоже чужой.
Выяснением всех обстоятельств занимается отдел ГИБДД по Ломоносовскому району, проводится проверка.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель «Лады» погиб, перевернувшись в кювете у Лодейного Поля.