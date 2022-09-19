Подвыпивший подросток на мотоцикле устроил ДТП под Ломоносовом

Подвыпивший подросток на мотоцикле устроил ДТП под Ломоносовом
Фото: Pxhere

В Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись два мотоциклиста, один из которых — пьяный подросток.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 22:45 на автодороге «Ропша — Марьино». Подросток 16-ти лет ехал на чужом мотоцикле и при развороте нарушил дорожную разметку. В результате он столкнулся с попутным мотоциклом MOGO.

Оба мотоциклиста получили травмы средней степени тяжести. У юного водителя также учуяли запах алкоголя.

Второму участнику аварии 18 лет. Водительского удостоверения у него нет, а мотоцикл тоже чужой.

Выяснением всех обстоятельств занимается отдел ГИБДД по Ломоносовскому району, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель «Лады» погиб, перевернувшись в кювете у Лодейного Поля.

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