Врач назвала необычный способ маскировки заражения глистами

Выяснилось, что заражение глистами может скрываться за очень непривычными для этого заболевания симптомами, например, за заложенностью носа.

Врач-гастроэнтеролог, педиатр «Инвитро-ЮГ» Светлана Ужевко в беседе с «Лентой.Ру» заявила, что заражение глистами может маскироваться под ОРВИ. При этом симптомы зависят от типа паразита, стадии заболевания и особенности организма.

Так, при аскаридозе на 3-7 день заражения может появиться кашель, заложенность носа и умеренное повышение температуры. Не удивительно, что первые мысли человека в этому случае об ОРВИ. У детей, которые склоны к атопическому дерматиту, к признакам аскаридоза могут добавиться сыпь и зуд.

По словам специалиста, при заболевании глистами пациенты, как правило, обращаются к врачу с жалобами на утомляемость и слабость. Для того, чтобы диагностировать заболевание иногда требуется провести несколько медицинских анализов.

Чтобы избежать заражения, эксперт настоятельно рекомендовала соблюдать правила гигиены, в частности мыть руки, не грызть ногти, не есть немытые фрукты и овощи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты напомнили о важности профилактики гриппа и ОРВИ, а также о правильном режиме труда и отдыха.