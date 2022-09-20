Синоптик объяснил, почему циклоны называют западными женскими именами

Синоптик объяснил, почему циклоны называют западными женскими именами
Синоптик объяснил, почему циклоны называют западными женскими именами. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Как правило циклоны, заглядывающие в Северную столицу, носят женские западные имена. Специалист рассказал, что так их называют немецкие коллеги.

Про названия циклонов с главным синоптиком Санкт-Петербурга Александром Колесовым поговорила «Мойка78». В ходе беседы эксперт отметил, что сейчас вполне хватает и тех имен, что придумали коллеги за рубежом.

По словам Колесова, почти все циклоны, нависающие над Петербургом, приходят из стран Запада. При этом называть циклоны в Германии уже стало традицией.

Эксперт заметил, что в России тоже возникают циклоны, но из-за обширной территории страны отслеживать их и давать им имена в Гидрометцентре России не пробовали. Предполагается, что у региональных метеостанций нет таких ресурсов. Так, в июле в Петербург уже заглядывал один из российских безымянных циклонов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге продолжает повышаться атмосферное давление. Сегодня оно еще ниже нормы, но уже в ближайшие дни погода нормализуется и станет, как отметил Колесов, однообразной.

Александр Колесов названия новости СПб циклон


 

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