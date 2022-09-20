Колесов предупредил об однообразной погоде и ночных заморозках в Ленобласти на неделе

Колесов предупредил об однообразной погоде и ночных заморозках в Ленобласти на неделе. Фото: Unsplash

Колесов предупредил об однообразной погоде и ночных заморозках в Ленобласти на неделе. Фото: Unsplash

На территории Петербурга продолжает повышаться атмосферное давление. Сегодня оно еще ниже нормы, но уже в ближайшие дни погода нормализуется и станет, как отметил специалист, однообразной.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что уже с завтрашнего дня погоду по всему региону будет определять антициклон, в связи с этим на протяжении нескольких дней снова будет тихо и однообразно.

Тем не менее, еще сегодня и завтра стоит ждать небольших кратковременных дождей. Днем температура воздуха почти неделю будет сохраняться от +10 до +14 градусов.

Также Колесов предупредил, что во второй половине недели на территорию Ленобласти вернутся ночные заморозки, но из-за облачности они будут не ниже -1 градуса. При этом в воздухе и на почве их можно будет заметить во время прояснений на территории некоторых районов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня Санкт-Петербург находится в тылу циклона. Дожди не прекращаются, а ветер стал лишь немного слабее.