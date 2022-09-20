В Петербурге 20 сентября все еще ветрено и дождливо

В Петербурге 20 сентября атмосферное давление опустится ниже нормы.

В Петербурге 20 сентября атмосферное давление опустится ниже нормы.

Северная столица находится в тылу циклона. Дожди не прекращаются, а ветер стал лишь немного слабее.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 20 сентября, Санкт-Петербург будет ощущать влияние тыловой части циклона. Его центр уходит на территорию Архангельской области.

По прогнозу синоптика, в регионе ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха составит +11 и +13 градусов, по области показатели достигнут +9 и +14 градусов.

Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Завтра, 21 сентября, выглянет солнышко, но небольшие дожди местами все равно еще пройдут. Температура при этом изменится мало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что метеоролог Юрий Куткевич рассказал петербуржцам о последней грозе, которая скоро может прогреметь в Петербурге. Ветер будет умеренным и дуть с южных направлений, при грозе могут наблюдаться сильные порывы.