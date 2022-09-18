Последняя гроза ждет петербуржцев на следующей неделе

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал петербуржцам о последней грозе, которая может прогреметь на грядущей неделе.

По словам специалиста, дождливая погода царит в Петербурге уже три недели подряд. Жить с осадками петербуржцам предстоит еще до конца недели. И вместе с дождями на город могут обрушиться грозы. Об этом пишут «Невские новости».

Ветер будет умеренным и дуть с южных направлений, при грозе может быть порывистым. В ночное время на улице будет холодать до +10 градусов, а днем ожидается всего +13…+15 градусов. Давление будет держаться на уровне ниже нормы.

Куткевич напомнил, что гроза образуется от кучево-дождевой облачности — это очень мощные облака с большой вертикальной протяженностью. Они могут быть незначительными в пространстве, но по высоте достигать нескольких километров. Именно эти облака и вызывают грозовые явления.

Эти облака образуются в Северной столице из-за проходящего над городом циклона. Когда он расположится к региону своей тыловой частью, придет похолодание.

«И вот в этой тыловой части как раз может быть похолодание, не всегда резкое, а северные ветра и вторичные холодные фронты. Вот на вторичных холодных фронтах у нас может развиваться кучево-дождевая облачность, могут прогреметь грозы», — отметил метеоролог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга предупредил о циклоне Reili и сильных дождях на следующей неделе.