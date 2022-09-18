Главный синоптик Петербурга предупредил о циклоне Reili и сильных дождях на следующей неделе

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил о надвигающемся новом циклоне Reili, который принесет в город сильные дожди.

Специалист рассказал в своем Телеграм-канале, погоду на уходящей неделе определял циклон Queenie, но сегодня он начал продвигаться на север. Вместе с ним уходят и дожди, поэтому сегодня осадков практически не ожидается. Погода улучшится, а воздух днем прогреется до +15 градусов.

«Но есть и плохая новость, вернее подтверждение всех наших прогнозов последних дней», — предупредил Колесов.

По данным синоптика, в понедельник днем на территорию Петербурга и Ленобласти выйдет южный циклон Reili. Он принесет сильные дожди и сильный ветер северных направлений. Во время дождей температура едва будет достигать +10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ослабевший циклон сохранит дожди в Петербург.