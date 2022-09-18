Ослабевший циклон сохранит дожди в Петербург

Циклон, диктующий погоду в Петербурге, начал ослабевать. Дожди сохранятся, а на улице будет немного теплее.

В воскресенье, 18 сентября, Северная столица останется на периферии циклона, который постепенно теряет силы. Его стараниями в городе сохранится облачная с прояснениями погода, в некоторых районах ожидаются короткие дожди.

Воздух сегодня прогреется до +14…+16 градусов. В Ленинградской области температура составит от +12 до +17 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду подует с юго-запада. Атмосферное давление немного увеличится, но все равно будет ниже нормы.

В понедельник в Петербурге вновь дожди, местами сильные, а также понижение температуры, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково в воскресенье отменили один рейс и один задержали.