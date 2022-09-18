В Пулково в воскресенье отменили один рейс и один задержали

В воскресенье, 18 сентября, из петербургского аэропорта Пулково не вылетит один рейс, а еще один покинет воздушную гавань с задержкой.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит рейс 0E 9073 авиакомпании «Северо-Запад» до Антальи, запланированный на 8:50.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс U6 123 авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи. Самолет должен был подняться в небо в 6:40, но время вылета отложили до 8:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФАС вынесла предупреждение главному оператору петербургского аэропорта Пулково — компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». Предупреждение последовало после жалобы авиакомпании «Победа» на невозможность проводить техническое обслуживание в воздушной гавани.