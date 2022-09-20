Жители Рыбацкого стоят в пробках и ждут расширения Советского проспекта вместе

В Рыбацком жители новостроек вот уже не первый раз попадают в пробку из-за слишком большого потока автомобилей и слишком узкого Советского проспекта. Других путей отправиться на работу у горожан из этой точки города пока нет.

Сложность возникает в том, чтобы добраться от новостроек до метро, которое находится в паре километров. Некоторые утверждают, что им пришло ехать до подземки около часа. «МК в Питере» узнали у эксперта межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимира Валдина, что необходимо сделать для устранения пробок в Рыбацком.

По словам специалиста только расширением Советского проспекта, который связывает Петербург со Шлиссельбургом, Колпино, Отрадным, Саперным и Металлостроем, тут не обойтись. Все дело в том, что ЖК застроили полосу, по которой изначально планировали пустить трамвай.

Проблем добавляет и то, что часть оставшейся дороги постоянно подтапливает. Эксперт отметил, что технически проспект можно расширить, но это поможет только отчасти, поэтому нужно строить объездную дорогу и возвращать трамвайную линию.

Реконструкция Советского проспекта должна была начаться в 2021 году, но проект все еще готовится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера на Пулковском шоссе снова образовался затор из-за дорожных работ. Пробка растянулась на шесть километров, от пересечения с КАД и почти до Волхонского шоссе.