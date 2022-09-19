Пулковское шоссе снова стоит в пробке из-за дорожных работ

В утренний час пик в понедельник автомобилисты застряли в пробках на юге Петербурга.

Большая пробка вновь собралась на Пулковском шоссе в сторону центра города. Затор растянулся на шесть километров, от пересечения с КАД и почти до Волхонского шоссе. Движение также парализовано на Петербургском шоссе, которое примыкает к Пулковскому. Всему виной дорожные работы и одно ДТП.

Самые крупные пробки сегодня наблюдаются на КАД. Бордовым выделен участок внешнего кольца от вантового моста до Шушар. Внутреннее кольцо стоит от вантового моста до Заневки.

Кроме того, водители стоят на Московском шоссе, где тоже проводятся дорожные работы, а также на Софийской улице, где произошли сразу три автомобильные аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы застряли в 7-балльных пробках утром 19 сентября.