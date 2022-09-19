Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках утром 19 сентября

Петербургские дороги утром 19 сентября сковали семибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 11 часов пробки спадут до 4 баллов.

Самые длинные пробки наблюдаются на КАД в районе Большого Обуховского моста. Движение парализовано на участке внешнего кольца от развязки с Софийской улицей до вантового моста. На внутреннем кольце водители стоят в пробке от Заневки до вантового моста. Всему виной три ДТП, которые произошли рядом с мостом.

Плотно встали Народная улица, где случились две аварии, Дальневосточный проспект, Октябрьская набережная, проспект Большевиков, проспект Славы.

В центре города сегодня спокойно. Небольшие пробки есть у метро «Обводный канал», на площади Восстания, Воскресенской набережной.

Бордовым выделены улицы около Балтийского и Финляндского вокзала, Красногвардейская площадь, Светлановская площадь, улицы у метро «Черная речка», Софийская улица, Пулковское шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Петербург надвигаются сильные дожди и ветер до 18 м/с.