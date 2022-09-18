МЧС: на Петербург надвигаются сильные дожди и ветер до 18 м/с

МЧС: на Петербург надвигаются сильные дожди и ветер до 18 м/с
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургское МЧС предупредило жителей города об ухудшении погоды, которое ожидается в понедельник, 19 сентября.

Об этом городское управление ведомства сообщило со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сообщается, что завтра в Петербурге пройдут дожди, местами сильные. Также метеорологи прогнозируют усиление ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Непогода ждет петербуржцев в течение всего дня.

В ночь на 19 сентября в городе будет без осадков и похолодает до +8…+10 градусов, а в середине дня ожидается от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление продолжит понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга предупредил о циклоне Reili и сильных дождях на следующей неделе.

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