Пытаясь избежать пробок летом, Смольный создал на Пулковском шоссе заторы осенью

Пытаясь избежать пробок летом, Смольный создал на Пулковском шоссе заторы осенью
Пытаясь избежать пробок летом, Смольный создал на Пулковском шоссе заторы осенью. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На Пулковском шоссе из-за дорожных работ, которые хорошо было бы сделать летом, осенью начали собираться большие пробки.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга «Мойке78» рассказали, что ремонтные работы на Пулковском шоссе носят плановый характер. При этом решение о сроках проведения ремонта принимали с учетом возросшей на аэропорт нагрузки во время туристического летнего сезона. Именно поэтому дорогу не ремонтировали летом. Предполагалось, что в сентябре туристический трафик станет меньше, и работы можно будет начать. Однако система дала сбой, и пробок избежать все равно не удалось.

С 11 сентября стартовал ремонт, который будет проходить в восемь этапов до 20 октября. Работы проведут на участке Пулковского шоссе в сторону метро «Московская» от Петербургского шоссе до Дунайского проспекта.

С начала прошлой недели автомобилисты не могут нормально проехать не только по пути в Пулково, но и обратно. При этом в КРТИ, отвечая на критику автомобилистов, попросили «потерпеть и отнестись с пониманием».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Рыбацком горожан вот уже не первый раз попадают в пробку из-за слишком большого потока автомобилей и слишком узкого Советского проспекта.

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