Пытаясь избежать пробок летом, Смольный создал на Пулковском шоссе заторы осенью

На Пулковском шоссе из-за дорожных работ, которые хорошо было бы сделать летом, осенью начали собираться большие пробки.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга «Мойке78» рассказали, что ремонтные работы на Пулковском шоссе носят плановый характер. При этом решение о сроках проведения ремонта принимали с учетом возросшей на аэропорт нагрузки во время туристического летнего сезона. Именно поэтому дорогу не ремонтировали летом. Предполагалось, что в сентябре туристический трафик станет меньше, и работы можно будет начать. Однако система дала сбой, и пробок избежать все равно не удалось.

С 11 сентября стартовал ремонт, который будет проходить в восемь этапов до 20 октября. Работы проведут на участке Пулковского шоссе в сторону метро «Московская» от Петербургского шоссе до Дунайского проспекта.

С начала прошлой недели автомобилисты не могут нормально проехать не только по пути в Пулково, но и обратно. При этом в КРТИ, отвечая на критику автомобилистов, попросили «потерпеть и отнестись с пониманием».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Рыбацком горожан вот уже не первый раз попадают в пробку из-за слишком большого потока автомобилей и слишком узкого Советского проспекта.