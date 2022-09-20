Телеведущий Сергей Рост: Пускепалис мог оживить любой образ

Пускепалис мог оживить любой образ. Фото: кадр из фильма "Жизнь и судьба"

Пускепалис мог оживить любой образ. Фото: кадр из фильма "Жизнь и судьба"

Сегодня стало известно о гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Трагедия произошла в Ростовском районе на 201-м километре магистрали М-8 «Холмогоры». Артисты и телеведущие произносят добрые слова в честь памяти погибшего и вспоминают Пускепалисе с уважением.

Так, «МК в Питере» поговорили с коллегой актера телеведущим Сергеем Ростом, который признался, что до сих пор не может поверить в гибель артиста. Рост восхищался талантом Пускепалиса и считал, что он может вдохнуть жизнь в любой образ.

Телеведущий отметил, что поработать вместе им так и не удалось, но он всегда восхищался мужской харизме Пускепалиса и его игрой. По словам Роста, бывало такое, что фильмы были не самого лучшего качества, но любую роль актер мог оживить.

» Это конечно огромная потеря, ужасно, даже не знаю, что сказать…», — заключил Рост.

Сергей Пускепалис родился в Курске и сыграл в 70 фильмах, а также в сериалах. Больше всего известен по ролям в картинах «Метро» , «На острие», «Жизнь и судьба».