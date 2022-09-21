Петербуржцам предложили выбрать имя талисману ко Дню туризма — эрмитажному коту

С 23 по 25 сентября в Северной столице пройдет фестиваль в честь Всероссийского дня туризма. Его символом в этом году стал эрмитажный кот, который пока не имеет имени, но горожанам предложили это исправить.

Нарисованный художниками образ кота используют в оформлении тематических сюжетов, посвященных культуре, спорту, дизайну, водному туризму и новой туристской географии Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Фестиваль организует Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга, он развернется на Дворцовой площади. Отмечается, что жители и гости города увидят 3D-изображения кота и видеоролики с его участием на огромном угловом экране одного из мультимедийных павильонов.

Персонаж эрмитажного кота не случайно стал новым талисманом. Отмечается, что эти нештатные «сотрудники» музея — невидимая гвардия, которая охраняет культурное наследие Петербурга. В течение трех дней в социальных сетях Visit Petersburg пройдет конкурс и голосование за лучшее из предложенных петербуржцами имен для нового талисмана.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле выяснилось о 145 миллиардах рублей, которые с начала года туризм принес в экономику Петербурга. Средний чек, который оставляют российские туристы в Северной столице равен 36,5 тысячи рублей.