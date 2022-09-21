Вторая половина сентября в Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений

Вторая половина сентября в Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Вторая половина сентября в Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Несмотря на то, что в Северной столице сентябрь стартовал с рекордно низких температур, вторая половина месяца стала одной из самых теплых за всю историю.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил значительную разницу между первой и второй декадами сентября текущего года. Так, первая декада была второй среди самых холодных лет, а вторая декада встало на 90 место с температурой +12,1 градусов.

Таким образом, постепенно выравнивается температура всего месяца. Сентябрь этого года уже сравнялся с 2021. Колесов предположил, что, судя по предстоящей погоде, текущей месяц станет теплее, чем был в прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже с сегодняшнего дня погоду в Петербурге будет определять антициклон, в связи с этим на протяжении нескольких дней снова будет тихо и однообразно.