Злоумышленник зарегистрировал 810 мигрантов в квартире на 4-ой Советской улице

В Северной столице возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учёт нескольких сотен приезжих.
Инцидент произошел в Центральном районе Петербурга, где прокуратура нашла «резиновую» квартиру. Оказалось, что злоумышленник прописал 810 мигрантов в одно помещение на 4-й Советской улице.
Согласно информации, представленной пресс-службой надзорного ведомства Петербурга, неизвестный, представившийся индивидуальным предпринимателем с 7 по 20 июня 2022 года поставил на миграционный учет 810 иностранцев, которых зарегистрировал в одной из квартир дома 44 на указанной улице.
Местонахождение иностранных граждан в настоящий момент неизвестно. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что два мигранта, находясь летом в одной из стран Центральной Азии, обманывали там местных жителей. В Петербурге преступников заключили под стражу.