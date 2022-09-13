В Петербурге поймали мигрантов в розыске, укравших коров на млн

Два мигранта, находясь летом в одной из стран Центральной Азии, обманывали там местных жителей. Они покупали коров, обещая отдать деньги в течение недели. В итоге злоумышленники забрали 1 млн рублей с фермера и его скота. После этого злоумышленники приехали в Петербург, где их и поймала полиция.

Как стало известно Gazeta.SPB, двое граждан республики Узбекистан были задержаны за мошенничество на родине. Мужчин поймали на улице Моисеенко, 26 в понедельник, 12 сентября.

По версии следствия, после получения коров злоумышленники втерлись в доверие к местному фермеру и пообещали продать его скот повыгоднее. Конечно, ни своего стада, ни денег несчастный гражданин больше не видел. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Преступников заключили под стражу и готовятся передать инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне спустя 7 лет розыска правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину без определенного места жительства, который вновь стал фигурантом уголовного дела.