В Пушкине задержали гражданина в розыске, который 13 июня изрезал ножом петербуржца

В Пушкине задержали гражданина в розыске, который 13 июня изрезал ножом петербуржца. Фото: Pxhere

В Пушкине задержали гражданина в розыске, который 13 июня изрезал ножом петербуржца. Фото: Pxhere

Спустя 7 лет розыска правоохранительные органы задержали мужчину без определенного места жительства, который вновь стал фигурантом уголовного дела.

Несколько дней назад, 13 июня, в Пушкине у дома 9 по Детскосельскому бульвару был обнаружен мужчина 42 лет в тяжелом состоянии со множественными ножевыми ранениями. Как стало известно Gazeta.SPB, так покалечить гражданина мог человек, который уже несколько лет разыскивался полицией.

У пострадавшего мужчины, который проживает в Петербурге, диагностировали колото-резаные раны передней поверхности грудной клетки слева, колото-резаную рану в нижней области живота слева и колото-резаную рану шеи справа. Его поместили в шоковую реанимацию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Вчера, 14 июня, правоохранительные органы вышли на подозреваемого, которым оказался мужчина 36 лет, имеющий несколько судимостей в 2008, 2013 и 2015 годах. В последний раз ему было предписано лишение свободы до 9 лет, но он был освобожден условно досрочно 25.01.2022 с заменой неотбытого срока на ограничение свободы.

В настоящее время мужчина задержан и находится в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 13 на 14 июня инцидент с ножевым ранением произошел в Московском районе Петербурга.