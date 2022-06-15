В больницу Московского района поступил контролер магазина с тяжелым ножевым

В ночь с 14 на 14 июня инцидент с ножевым ранением произошел в Московском районе Петербурга. Позже из Городской больницы №26 в правоохранительные органы поступило сообщение с точным диагнозом.

В настоящий момент уже есть подозреваемый злоумышленник, который находится в розыске. Как стало известно Gazeta.SPB, гражданин республики Таджикистан 25 лет был обнаружен с ножевым ранением на у дома 12 по 5-му Предпортовому проезду. Выяснилось, что он работает контролером в магазине «Пятерочка».

После проведения осмотра врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаное ранение передней брюшной стенки, проникающим в брюшную полость. На момент госпитализации мужчина находился в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении преступления ищут 28-летнего гражданина, жителя Чеченской республики. На него уже составлена ориентировка. Вчера, 14 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе задержана 34-летняя женщина, набросившаяся на 43-летнего мужа с ножом во время посиделок с алкоголем.