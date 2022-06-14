Жительница Петербурга ударила супруга ножом во время застолья

Инцидент произошел в квартире на Латышских Стрелков. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире на Латышских Стрелков. Фото: google.maps

В Невском районе задержана 34-летняя женщина, которая набросилась на 43-летнего мужа с ножом во время посиделок с алкоголем.

Как стало известно Gazeta.SPb, семейная ссора произошла вечером 13 июня в квартире на улице Латышских Стрелков, 17/1. Муж с женой вместе выпили и что-то не поделили. Конфликт закончился ножевым ранением — женщина вонзила нож в плечо супруга, после чего сама вызвала ему скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением правого плеча. Нож повредил ему сосудисто-нервный пучок, мужчина сейчас в тяжелом состоянии.

Женщину забрали в отдел, где в отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкине на улице изрезали ножом местного жителя.