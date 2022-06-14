В Пушкине на улице изрезали ножом местного жителя

Полиция выясняет обстоятельства нападения на петербуржца, которого нашли изрезанным на улице в Пушкине.
Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 13 июня полицию и медиков вызвали к дому №9 по Детскосельскому бульвару. Очевидец сообщил в службу «112», что нашел окровавленного мужчину, лежащего рядом с парадной.
Бригада скорой помощи забрала в больницу 42-летнего мужчину. У него колото-резаные раны грудной клетки, нижней области живота и шеи. В тяжелом состоянии его поместили в шоковую реанимацию.
С места происшествия изъяли окровавленную кепку, отпечатки пальцев, ножницы, фонарик и бутылку с неизвестной жидкостью.
Правоохранители расследуют детали произошедшего. Видеонаблюдения на месте происшествия нет, что осложняет работу полиции. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП у Троицкого моста.