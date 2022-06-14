В Пушкине на улице изрезали ножом местного жителя

В Пушкине на улице изрезали ножом местного жителя
На мужчину напали с ножом на Детскосельском бульваре. Фото: google.maps

Полиция выясняет обстоятельства нападения на петербуржца, которого нашли изрезанным на улице в Пушкине.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 13 июня полицию и медиков вызвали к дому №9 по Детскосельскому бульвару. Очевидец сообщил в службу «112», что нашел окровавленного мужчину, лежащего рядом с парадной.

Бригада скорой помощи забрала в больницу 42-летнего мужчину. У него колото-резаные раны грудной клетки, нижней области живота и шеи. В тяжелом состоянии его поместили в шоковую реанимацию.

С места происшествия изъяли окровавленную кепку, отпечатки пальцев, ножницы, фонарик и бутылку с неизвестной жидкостью.

Правоохранители расследуют детали произошедшего. Видеонаблюдения на месте происшествия нет, что осложняет работу полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП у Троицкого моста.

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