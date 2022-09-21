Доктор Мясников рассказал, о чем свидетельствует постоянная утомляемость

Доктор Мясников рассказал, о чем свидетельствует постоянная утомляемость
Доктор Мясников рассказал, о чем свидетельствует постоянная утомляемость. Фото: Pxhere

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян, что постоянная усталость может быть признаком серьезных заболеваний. В частности, речь может идти и о психических проблемах.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников рассказал, что быстрая утомляемость может говорить о системной красной волчанке и клещевом боррелиозе. В первом случае чаще всего страдают женщины, а во втором болезнь развивается после укуса паразита летом.

Также быстрая утомляемость может свидетельствовать об инфекционном мононуклеозе, анемии и проблемах с щитовидной железой. Пациенты, перенесшие грипп и коронавирус, тоже быстро устают.

Синдром хронической усталости иногда возникает в качестве причины апатии, или при психических проблемах, например депрессии или излишней тревожности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга рассказали, как будет осуществляться вакцинация назальной вакциной против коронавируса.

Александр Мясников медицина Россия усталость


 

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