Доктор Мясников рассказал, о чем свидетельствует постоянная утомляемость

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян, что постоянная усталость может быть признаком серьезных заболеваний. В частности, речь может идти и о психических проблемах.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников рассказал, что быстрая утомляемость может говорить о системной красной волчанке и клещевом боррелиозе. В первом случае чаще всего страдают женщины, а во втором болезнь развивается после укуса паразита летом.

Также быстрая утомляемость может свидетельствовать об инфекционном мононуклеозе, анемии и проблемах с щитовидной железой. Пациенты, перенесшие грипп и коронавирус, тоже быстро устают.

Синдром хронической усталости иногда возникает в качестве причины апатии, или при психических проблемах, например депрессии или излишней тревожности.

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