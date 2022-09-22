Глава петербургского КГИОП Макаров задержан после обысков

Правоохранители задержали главу петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова.

По данным «Фонтанки», чиновника задержали в среду после обысков у него в кабинете. Макарову вменяют статью о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. После задержания его доставили в отдел Следственного комитета по СЗФО на Торжковской улице.

Глава комитета задержан в рамках расследования уголовного дела, которое Следком возбудил в связи со сносом исторических зданий в Северной столице. Его завели после обращения градозащитников к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Прокуратура неоднократно отменяла постановление о его возбуждении, однако в итоге глава СК забрал его в центральный аппарат СК.

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