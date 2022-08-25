Суд запретил снос дворовых флигелей петербургского особняка Салтыковой

Суд запретил снос дворовых флигелей петербургского особняка Салтыковой
Суд встал на сторону градозащитников . Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"

Куйбышевский районный суд запретил демонтировать дворовые флигели особняка Салтыковой в Петербурге.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что суд рассмотрел ходатайство истцов о применении мер защиты объекта культурного наследия «Дом Салтыковой».

По итогам рассмотрения суд встал на сторону градозащитников и запретил фирме «Северная земельная компания» и иным лицам сносить здания, расположенные на Большой Морской улице, дом 51, литера А.

Также суд принял к производству иск петербуржцев, в котором они требуют признать незаконными разрешение на строительство и проведение работ по сохранению флигелей особняка, выданных КГИОП. Судебное заседание состоится 14 сентября.

Напомним, демонтаж флигелей особняка Салтыковой 1845 года постройки на Большой Морской улице начала «Северная земельная компания», в собственности которой здание находится с 2017 года. До этого аварийный особняк находился в собственности города, но тот передал его компании для проведения реконструкции под отель по согласованному проекту. Ожидалось, что в работы будет инвестировано почти 1 млн рублей. По мнению градозащитников, разборка здания происходит в разрез с законом, так как разрешение было согласовано с КГИОП пять лет назад, а сейчас распоряжение ведомства уже не действует.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать законность сноса исторического особняка Салтыковой в Петербурге. Он дал указание руководству петербургского СК незамедлительно начать расследование и представить доклад.

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