Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о сносе особняка Салтыковой

Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о сносе особняка Салтыковой
Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать законность сноса исторического особняка Салтыковой в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, глава ведомства потребовал возбудить дело после обращений петербуржцев. Жители города просили проверить законность сноса флигелей объекта культурного наследия. Бастрыкин дал указание руководству петербургского СК незамедлительно начать расследование и представить доклад. Центральный аппарат СК проконтролирует ход расследования.

Демонтаж флигелей особняка Салтыковой 1845 года постройки на Большой Морской улице начала «Северная земельная компания», в собственности которой здание находится с 2017 года. До этого аварийный особняк находился в собственности города, но тот передал его компании для проведения реконструкции под отель по согласованному проекту. Ожидалось, что в работы будет инвестировано почти 1 млн рублей. По мнению градозащитников, разборка здания происходит в разрез с законом, так как разрешение было согласовано с КГИОП пять лет назад, а сейчас распоряжение ведомства уже не действует.

В городском КГИОП заявили, что последние разрешения были выданы «Северной земельной компании» в марте 2022 года, пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Большой Морской улице сносят особняк Е.П. Салтыковой.

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