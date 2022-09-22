Скелет человека нашли в заброшенном доме в Шушарах

В Петербурге выясняют причины гибели человека, останки которого нашли в заброшенном доме в Пушкинском районе.

На труп неизвестного наткнулся инспектор по охране общественного порядка полиции Пушкинского района. Останки лежали в заброшенном доме на пересечении Петербургского шоссе и Шушарской дороги в Шушарах.

Как стало известно Gazeta.SPb, к месту была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранители совместно с криминалистом предварительно установили, что скелет может принадлежать мужчине. Судя по сильным гнилостным изменениям, он лежал в этом доме довольно долгое время.

Причину смерти установят на судмедэкспертизе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга.