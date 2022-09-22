Тюменский губернатор предложил создать в регионе нефтегазовый кластер

В нефтегазовый кластер Тюменской области могут войти до 150 компаний к концу следующего года, заявил губернатор области Александр Моор.

Глава региона отметил на Промышленно-энергетическом форуме, что создание Тюменского кластера позволит избавиться от конкуренции в плохом смысле этого слова и перейти к продуктивному сотрудничеству, сообщает «Ямал 1».

По словам Моора, благодаря развитию российских нефтесервисных компаний-интеграторов получится эффективно выстраивать кооперационные взаимоотношения между конкурирующими предприятиями отрасли. Результатом снижения уровня конкуренции будет быстрый ответ на возникающие потребности в стране.

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