Скелет пенсионера нашли в частном доме под Лугой

Скелет пенсионера нашли в частном доме под Лугой
Фото: unsplash

В Ленобласти выясняются причины смерти пенсионера, труп которого нашли спустя месяцы в частном доме в Лужском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло в садоводстве «Тельмановец», в массиве Мшинская. Накануне утром в частном доме на улице Веселая был найден труп мужчины.

Следственно-оперативная группа подтвердила информацию очевидцев. В доме лежал скелетированный труп человека с сильными гнилостными изменениями. Правоохранители предположили, что это 70-летний пенсионер, который в последнее время там проживал.

Труп направили в морг, где судмедэксперты установят причину смерти. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труп нашли в заброшенном доме в Шушарах. Останки лежали в заброшенном доме на пересечении Петербургского шоссе и Шушарской дороги в Шушарах.

Лужский район останки пенсионер скелет тело Тельмановец труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт по вопросам ЖКХ рассказал, как сэкономить на отоплении
Хоккеист Лукин признал, что давал взятку за уклонение от армии
Основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов скончался в возрасте 98 лет
На петербургский рынок недвижимости выходит московская компания «А101» с ...
В Ленобласти пожарный тайно снимал падчерицу в ванной
Скелет пенсионера нашли в частном доме под Лугой
Юный самокатчик попал под машину на тротуаре на улице Рашетова
В Петербурге продают плавучий ресторан в виде кита на Неве