Скелет пенсионера нашли в частном доме под Лугой

В Ленобласти выясняются причины смерти пенсионера, труп которого нашли спустя месяцы в частном доме в Лужском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло в садоводстве «Тельмановец», в массиве Мшинская. Накануне утром в частном доме на улице Веселая был найден труп мужчины.

Следственно-оперативная группа подтвердила информацию очевидцев. В доме лежал скелетированный труп человека с сильными гнилостными изменениями. Правоохранители предположили, что это 70-летний пенсионер, который в последнее время там проживал.

Труп направили в морг, где судмедэксперты установят причину смерти. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труп нашли в заброшенном доме в Шушарах. Останки лежали в заброшенном доме на пересечении Петербургского шоссе и Шушарской дороги в Шушарах.