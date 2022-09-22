Эксперт по вопросам ЖКХ рассказал, как сэкономить на отоплении

В петербургских домах с 8 сентября началось периодическое протапливание. Полноценно батареи заработают в конце месяца или начале следующего. О том, как сэкономить на тепле, рассказал эксперт по юридическим вопросам ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

По словам специалиста, для этого необходимо провести модернизацию общедомовой системы. Сохранить часть денег путем обрезания трубы и перекрытия кранов в своей квартире не получится. Все регуляторы, перекрывающие потребление в отдельных местах, лишь приводят к перераспределению тепла. Тогда соседям придется платить двойную сумму.

«Экономии не получается. Все тепло, поступающее в дом, подлежит распределению между соседями», — отметил эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Согласно закону, внутридомовая система отопления является общим имуществом, даже если радиатор находится в квартире жильца. В 2009 году Верховный суд принял решение — если у радиатора есть запорная арматура, позволяющая ее демонтировать, то он переходит в имущество собственника квартиры. Но как только радиатор становится личным, владельцу придется платить за промывку.

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