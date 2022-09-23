В Ломоносове возбуждено дело после сексуального насилия над маленькими братом и сестрой

В Ломоносове возбуждено дело после сексуального насилия над маленькими братом и сестрой
Фото: unsplash

Петербургские правоохранители разыскивают подозреваемого в сексуальном насилии над маленькими детьми в Петродворцовом районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, в четверг в следственном отделе по Петродворцовому району возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Жертвами незнакомца стали 11-летний мальчик и его семилетняя сестра.

Сам инцидент произошел 13 сентября в полдень у дома на Еленинской улице в Ломоносове. Незнакомец подошел к ребятам и совершил над ними сексуальное насилие. Подозреваемого разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге незнакомец одним ударом отправил мужчину в больницу с пробитой головой. В больнице ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

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