В Ломоносове возбуждено дело после сексуального насилия над маленькими братом и сестрой

Петербургские правоохранители разыскивают подозреваемого в сексуальном насилии над маленькими детьми в Петродворцовом районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, в четверг в следственном отделе по Петродворцовому району возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Жертвами незнакомца стали 11-летний мальчик и его семилетняя сестра.

Сам инцидент произошел 13 сентября в полдень у дома на Еленинской улице в Ломоносове. Незнакомец подошел к ребятам и совершил над ними сексуальное насилие. Подозреваемого разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге незнакомец одним ударом отправил мужчину в больницу с пробитой головой. В больнице ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.