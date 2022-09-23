В Колпино задержали предполагаемого насильника 9-летней девочки

В Колпино задержали предполагаемого насильника 9-летней девочки
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гражданин Узбекистана попал в отдел по подозрению в сексуальном насилии над девятилетней девочкой из Колпино.

Как стало известно Gazeta.SPb, предполагаемого насильника задержали накануне днем на улице Культуры. В изолятор поместили 51-летнего гражданина Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 21 сентября в коммунальной квартире на Павловской улице в Колпино. По версии правоохранителей, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей девятилетней соседки. Заявление в полицию написал отец потерпевшей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ломоносове возбуждено дело после сексуального насилия над маленькими братом и сестрой. Подозреваемого разыскивают.

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