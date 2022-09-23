Проспект Стачек частично перекроют до конца ноября

В трех районах Петербурга со следующей недели введут новые ограничения дорожного движения.

Как сообщает ГАТИ, в Адмиралтейском районе с 27 по 30 сентября будет затруднен проезд по Подъездному переулку от дома №6 до Загородного проспекта. Там будут прокладывать электрокабель и устанавливать опоры освещения.

В Кировском районе с 27 сентября по 27 ноября будет ограничено движение по проспекту Стачек от улицы Ивана Черных до улицы Швецова. За два месяца там должны проложить водопровод.

В Колпино с 26 сентября по 10 октября перекроют перекресток улицы Карла Маркса и Павловской улицы. Закрытие движения необходимо для прокладки теплосети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге заключили 15 контрактов на поставку зимней техники за 3 млрд рублей. Машины поступят в Северную столицу в ближайшие недели.