В Петербурге заключили 15 контрактов на поставку зимней техники за 3 млрд рублей

Смольный заключил дополнительные контракты на поставку зимней техники для уборки петербургских дворов от снега.

Как сообщили в жилищном комитете, в рамках 15 контрактов будет поставлено 937 единиц техники и 419 единиц прицепного и навесного оборудования. За зимнюю технику город отдаст 3 миллиарда 152 миллиона рублей.

Всю технику закупят в Белоруссии. Это 502 трактора «Беларус-82.1» с отвалом, погрузочным и щеточным оборудованием, 315 тракторов «Беларус-320» с отвалом и щеточным оборудованием, 57 мини-погрузчиков МКСМ 1200М «Четра» и 63 мини-погрузчика ANT 1000.01-09.

Мини-погрузчики благодаря своей компактности подойдут для уборки во дворах в историческом центре Петербурга, а тракторы будут использовать в спальных районах.

Машины поступят в Северную столицу в ближайшие недели.

Всего в планы Смольного входит закупка 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков, а также 415 единиц навесного и прицепного оборудования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург может снова утонуть в сугробах, но в Смольном об этом не беспокоятся.