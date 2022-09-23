Врачи: постоянная усталость может указывать на депрессию и анемию

Врачи рассказали, какие заболевания могут проявляться в виде постоянной усталости и желании спать.

Врач-терапевт Софья Старостина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что такое состояние может быть вызвано анемией, дефицитом витамина D, болезнями щитовидной железы, мигренью, болезнями желудка и кишечника, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако в большинстве случаев люди сталкиваются с постоянной усталостью из-за переоценки своих возможностей. Это значит, что «вылечить» такое состояние можно с помощью отдыха, полноценного сна и рационального питания.

В остальных же случаях постоянное чувство усталости связано с психологическими проблемами или расстройствами. По словам врача-психиатра, психотерапевта Михаила Валуйского, у усталости может быть три психологические причины.

Первая — синдром хронической усталости. Он может появиться на фоне недостатка питательных веществ, переутомления, а также нарушения режима сна, отдыха и питания. Вся излишняя нагрузка на мозг приводит к снижению операционных возможностей, нарушению памяти и мелкой моторики. Человек становится неуклюжим, его усталость проявляется не только интеллектуально, но и физически.

«При хроническом переутомлении простой отдых не помогает. Два дня выходных, с хорошей физической нагрузкой, здоровым питанием и сном не сработают, потому что исчерпаны ресурсы мозга по восстановлению. По-хорошему, нужен санаторий на пару недель», — рекомендует психотерапевт.

Второй причиной является депрессия. Ее можно распознать, если подавленное настроение наблюдается большую часть дня две недели подряд и более. Вместе с усталостью депрессия проявляется в негативном восприятии себя, мыслях о собственных несовершенствах, мыслях о плохом отношении со стороны окружающих и негативном видении своего будущего.

Еще одной причиной может быть циклотимия — это аффективное наследственное расстройство, возникающее из-за генетической аномалии нейроны какое-то время вырабатывают мало энергии. При циклотимии человек также испытывает сниженное настроение, ощущение безысходности и тоски. Это состояние может длиться как неделю, так и месяц, а на смену ему приходит период повышенной активности.

Валуйский посоветовал при наличии каких-либо симптомов обратиться за помощью к психологу, который после психодиагностики может направить к психиатру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гинеколог предупредила, что чипсы и колбасы увеличивают риск развития рака яичников.