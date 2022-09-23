Садовник рассказала, как подготовить огород и сад к зиме

Дачники уже начинают готовиться к закрытию урожайного сезона. О том, как правильно подготовить огород и сад к холодам, рассказала садовник Елена Быстрова.

Эксперт рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что от первых заморозков сначала страдают однолетние растения, к которым относятся кабачки, тыквы, огурцы, георгины. Однако, как отмечает Быстрова, цветы можно выкопать, а овощи съесть.

Садовник посоветовала отказаться от идеи сажать плодовые деревья зимой. Она считает, что в северном климате это небезопасно, но все будет зависеть от погоды зимой. Если на улице будет мороз и мало снега, то деревья могут погибнуть. С уверенностью можно сажать только ягодные кустарники и декоративные деревья. Многолетним цветам и ягодным кустам перед зимовкой нужно обрезать надземную часть.

Главными врагами всех любителей огорода являются кроты, крысы и гусеницы. С кротами можно справиться с помощью минеральных удобрений. Они приводят к обеднению почвы живыми организмами. Тогда кроты уходят, поскольку им больше нечем питаться.

Чтобы спасти урожай от крыс, нужно оставить на участке специальные кормушки-отравы ли ловушки. А вот бороться с гусеницами уже не так просто. Быстрова посоветовала перекопать осенью землю и оставить ее до весны крупными комьями.

«Тогда земля промерзнет и на будущий год будем надеяться, что какие-то личинки погибнут. Но на это надежды мало, поэтому лучше не восхищаться бабочками, а ловить и сачком», — рассказала садовник.

Если на деревьях остались плоды, то их обязательно нужно снять. Оставшийся на дереве плод гниет, из-за чего в нем развиваются грибковые и бактериальные инфекции. Если оставить испорченный плод на дереве, то он будет висеть «депозитарием инфекций». Когда он упадет, инфекция будет распространяться уже по земле. Быстрова предупредила, что яблоки или любые другие плоды ни в коем случае не должны оставаться под деревьями, иначе они превратятся в корм для вредителей.

Также эксперт посоветовала белить деревья. Она рассказала, что поддерживает этот метод, поскольку побелка хотя бы частично защищает дерево от вредителей. Чтобы побелить ствол, нужно его прошкурить, избавившись от потрескавшейся коры, поскольку там могут быть вредители, выбравшие это место для зимовки. Садовник добавила, что весной побелку лучше сохранить.

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