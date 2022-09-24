В Ленинградском зоопарке показали, как хамелеон принимает душ

В Ленинградском зоопарке показали, как хамелеон принимает душ
В Ленинградском зоопарке показали, как хамелеон принимает душ. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке показали утренний ритуал одного из своих обитателей. В объектив сотрудников попала самка йеменского хамелеона, принимающая бодрящий душ.

Во время водных процедур жительница зоопарка успевала даже пробовать на вкус предоставленную ей жидкость. В пресс-службе организации поделились, что хамелеоны очень нуждаются в периодическом поливе, прям как цветы.

Отмечается, что вода должна быть комнатной температуры и распыляться капельками рядом с хамелеоном, а не прямо на него. Таким образом рептилия не только охлаждает свои бока, но и, как было упомянуто ранее, пьёт воду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из зоопарка Зеленогорска Красноярского края в Санкт-Петербург прибыл самец черного ягуара, который пока еще стесняется публики, но зато активно играет с ивовыми вениками и коробками.

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