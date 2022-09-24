Рядом с Цимбалинским путепроводом мужчина изнасиловал и обокрал жительницу Башкирии

Рядом с Цимбалинским путепроводом мужчина изнасиловал и обокрал жительницу Башкирии. Фото: Pxhere

Рядом с Цимбалинским путепроводом мужчина изнасиловал и обокрал жительницу Башкирии. Фото: Pxhere

Во Фрунзенском районе правоохранители ищут мужчину, напавшего на девушку. Неизвестный, используя грубую силу, залил пострадавшую баллончиком, изнасиловал и забрал у нее дорогой телефон.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 21:48 вечера 23 сентября в полицию обратилась гражданка, которая рассказала, что перед Цимбалинским мостом на девушку напал мужчина.

Выяснилось, что инцидент произошел у дома 34 по Фарфоровскому посту. Там из газового баллончика неизвестный брызнул в лицо жительнице Башкирии, работающей в пункте выдачи интернет-заказов. После этого мужчина изнасиловал свою 25-летнюю жертву и забрал от нее телефон, который оценивается в 130 000 рублей.

Правоохранители просмотрели камеру, расположенную на прилегающей к месту инцидента территории. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что знакомство в социальной сети обернулось для семнадцатилетней девушки изнасилованием. Мужчина две недели поддерживал связь с подростком через сеть, после чего встретив у работы, увез ее на пересечение улицы Софийской и КАД, где изнасиловал.