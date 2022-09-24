Николаевский дворец засиял в свете новой художественной подсветки

Николаевский дворец засиял в свете новой художественной подсветки
Николаевский дворец засиял в свете новой художественной подсветки. Фото: пресс-служба Смольного

В Северной столице Николаевский дворец получил новое световое оформление. Теперь на фасаде здания появилось 33 новых светодиодных светильника.

Как сообщают в пресс-службе Смольного, подсветка Николаевского дворца (Дворца Труда) реализована с участием ПАО «Газпром», являющегося стратегическим партнером Санкт‑Петербурга. Компания также участвовала во многих других проектах.

Николаевский дворец был возведен в XIX веке, на сегодняшний день он является объектом культурного наследия федерального значения. Первый раз подсветку здание получило в 1967 году.

Новые светильники на фасаде имеют общую мощность 8 кВт. интересно, что в сравнении с прежним оформлением их количество увеличилось более чем в полтора раза, но энергопотребление осталось на прежнем уровне.

Световое оформление дворца выполняла ассоциация «Невский свет». Она безвозмездно передает городу оборудование, которое закрепляется за СПб ГБУ «Ленсвет».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге появилась гигантская луна. Ее установили там в честь Всероссийского дня туризма.

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