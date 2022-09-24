Николаевский дворец засиял в свете новой художественной подсветки

В Северной столице Николаевский дворец получил новое световое оформление. Теперь на фасаде здания появилось 33 новых светодиодных светильника.

Как сообщают в пресс-службе Смольного, подсветка Николаевского дворца (Дворца Труда) реализована с участием ПАО «Газпром», являющегося стратегическим партнером Санкт‑Петербурга. Компания также участвовала во многих других проектах.

Николаевский дворец был возведен в XIX веке, на сегодняшний день он является объектом культурного наследия федерального значения. Первый раз подсветку здание получило в 1967 году.

Новые светильники на фасаде имеют общую мощность 8 кВт. интересно, что в сравнении с прежним оформлением их количество увеличилось более чем в полтора раза, но энергопотребление осталось на прежнем уровне.

Световое оформление дворца выполняла ассоциация «Невский свет». Она безвозмездно передает городу оборудование, которое закрепляется за СПб ГБУ «Ленсвет».

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