Эксперт предупредил, что привычные действия могут свидетельствовать о расстройствах психики

Иногда в поведении человека можно заметить, что он каждый раз выполняет одинаковые действия. В случае, если по каким-то причинам это сделать невозможно, начинаются переживания и стресс. В таком случае речь идет о расстройстве психики, именуемом ОКР.

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин предостерег, что привычные действия и повторяющиеся мысли, которые кажутся нормальными, на самом деле могут указывать на развитие серьезного психического заболевания. В этом случае у человека может быть диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство. Об этом эксперт поговорил с радио Sputnik.

Врач пояснил, что такая болезнь подразумевает состояние, характеризующееся навязчивыми идеями и компульсивными поступками. По словам специалиста, такие поступки, или по-другому компульсии, повторяются через какое-то время, таким образом, формируются определенные ритуалы в поведении.

Фомин объяснил, что ОКР обычно начинается с того, что у пациента присутствует безобидная черта личности или привычка. Она может казаться странной окружающим, но беспокойства не вызывает. Еще одним знаком зарождающегося ОКР может стать чуть больше обычного повторение определенных действий, таких как, например, мытье рук.

По словам специалиста, сначала навязчивые привычки жить не мешают, но со временем (особенно в случае усугубления заболевания) это может усложнить существование.

Развитию ОКР способствует повышенная тревожность и стрессовые ситуации, которые рождают навязчивые идеи, мысли, образы и побуждения. При этом человек начинает осознавать странности в поведении и чувствовать вину, страх, тревожность. В итоге все заканчивается тяжелым расстройством. Таким образом, привычки становятся для человека проблемой и влияют на все сферы его жизни.

Врач посоветовал лечить обсессивно-компульсивное расстройством, но не только с помощью лекарственных препаратов, но и с помощью психотерапии.

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