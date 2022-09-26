Погода в Петербурге в понедельник возьмет паузу в дождях

Погода в Петербурге в понедельник возьмет паузу в дождях
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной с прояснениями погоды. В городе будет сухо.

В понедельник, 26 сентября, Северная столица и западная часть Ленобласти будут находиться под влиянием слабо выраженного гребня антициклона. Небо будет частично затянуто облаками, но существенных осадков можно не ждать. А вот на востоке области погоду продолжит диктовать периферия разрушающегося циклона, поэтому там могут пройти короткие дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, в Ленобласти от +9 до +14 градусов. Ветер 1-6 м/с подует с запада. Атмосферное давление повысится до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В понедельник без существенных осадков и днём около +12», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в честь Дня туризма Дворцовый мост в Петербурге превратили в гигантский фонтан.

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