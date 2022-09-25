В честь Дня туризма Дворцовый мост в Петербурге превратили в гигантский фонтан

В субботу жители и гости Северной столицы смогли стать свидетелями красочного светомузыкального парада парусников.

Как сообщает «Мойка78», вечером 24 сентября в акватории Невы в рамках фестиваля по случаю Международного дня туризма состоялся парад исторических судов. Он прошел под разведенными Благовещенским и Дворцовым мостами.

Для зрителей подготовили световые проекции на створках переправы под музыку и пиротехническое шоу. В завершении Дворцовый мост превратился в огромный фонтан. Все было хорошо видно с берегов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Дворцовой площади появилась огромная луна. Ее установили там в честь Всероссийского дня туризма, который проходит с 23 по 25 сентября. Та же самая Луна уже была замечена на фестивале света у ССК в 2018 году, а после она появилась у «Галереи» и на Обводном канале.