В аэропорту Пулково 26 сентября задержали три рейса и один отменили

В понедельник, 26 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит рейс авиакомпании «Пегасус» до Стамбула, который должен был покинуть Пулково в 14:55.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Москвы, Иваново и Калининграда.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Аэрофлот» до российской столицы. Самолет должен был подняться в небо в 6:15, но его отложили до 11:00. Также задерживается рейс «РусЛайн» до Иваново— пассажиры улетят не в 8:15, а в 8:45. Вылет рейса «Уральских авиалиний» до Калининграда перенесли с 10:20 на 11:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погода в Петербурге в понедельник возьмет паузу в дождях.