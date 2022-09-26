Будущие поликлиники в ЖК «Северная долина» стали лучшими объектами проектирования

Детская и взрослая поликлиники в жилом комплексе «Северная долина», которые возводит «Главстрой Санкт-Петербург», получили награды на конкурсе «Лидер строительного качества-2022».

Будущие поликлиники в ЖК «Северная долина» награждены Дипломом I степени в номинации «Лучший объект проектирования». Оба объекта здравоохранения получили высокие оценки от жюри. Экспертная комиссия побывала на строительных площадках и оценила их по утвержденным критериям.

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к строительству поликлиник в «Северной долине» в 2021 году. Оба здания построят по стандарту «Бережливые поликлиники».

Взрослая поликлиника с женской консультацией и отделением скорой помощи рассчитана на 960 посещений в смену. Детская поликлиника с отделением скорой помощи рассчитана на 348 помещений в смену.

В поликлинике для взрослых сейчас ведутся работы по монтажу окон и черновой отделке, а в детской поликлинике завершается устройство фасада и ведется внутренняя отделка. Строительство завершится в 2023 году.